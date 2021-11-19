ЦБ будет сотрудничать с мессенджерами и соцсетями для борьбы с мошенниками

ЦБ примет участие в разработке механизма сотрудничества с мессенджерами и социальными сетями в рамках борьбы с мошенниками. Это следует из "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023-2024 годов", который опубликовал регулятор.

В первом полугодии на финансовом рынке ЦБ выявил 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В их числе - финансовые "пирамиды", "черные" кредиторы (компании, выдающие кредиты без лицензии Банка России), нелегальные форекс-дилеры. ЦБ также отмечал тенденцию перехода мошенников в онлайн.

Как следует из документа, для пресечения деятельности мошенников планируется привлекать соцсети и мессенджеры.

"Такое сотрудничество будет направлено на пресечение работы нелегальных поставщиков (финансовых услуг. - прим. "РГ") через мессенджеры и социальные сети, а также позволит доводить до их аудитории списки компаний и лиц, ведущих незаконную деятельность на финансовом рынке", - следует из документа.

Также для противодействия нелегальной деятельности Банк России с Генеральной прокуратурой будет проводить работу, направленную на оперативное принятие мер по блокированию распространения запрещенной законодательством информации, в том числе пресечение действия сайтов нелегальных поставщиков финансовых услуг, а также сокращение сроков активности нелегальных участников финансового рынка. Кроме того, планируется обеспечить отражение в поисковых системах и мобильном приложении "ЦБ онлайн" списка компаний и лиц с признаками нелегальной деятельности, который публикуется на сайте Банка России.