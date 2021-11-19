Червяк Джим станет главным героем нового мультсериала

Компания Interplay достала из бездны небытия некогда знаменитого героя компьютерных игр Червяка Джима и зачем-то решила сделать с ним новый мультсериал.

Как пишет Variety, производством занимается анимационная студия Passion Pictures, известная по промо-роликам франшизы League of Legends. Проект расскажет историю о том, как беспозвоночный протагонист в суперкостюме в огромном космосе будет искать дорогу домой, на родную Землю.

Первая часть Earthworm Jim была выпущена на консолях Sega в 1994 году, быстро обрела культовый статус и позже получила два прямых сиквела, множество переизданий на другие платформы и мультсериал по мотивам. Сейчас в разработке также находится четвертая часть франшизы.