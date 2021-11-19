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Червяк Джим станет главным героем нового мультсериала

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    19.11.2021, 11:17
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ worthplayingvideos Фото: youtube.com/ worthplayingvideos
Фото: youtube.com/ worthplayingvideos

Компания Interplay достала из бездны небытия некогда знаменитого героя компьютерных игр Червяка Джима и зачем-то решила сделать с ним новый мультсериал.

Фото: Redanian Intelligence/ Twitter
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Как пишет Variety, производством занимается анимационная студия Passion Pictures, известная по промо-роликам франшизы League of Legends. Проект расскажет историю о том, как беспозвоночный протагонист в суперкостюме в огромном космосе будет искать дорогу домой, на родную Землю.

Первая часть Earthworm Jim была выпущена на консолях Sega в 1994 году, быстро обрела культовый статус и позже получила два прямых сиквела, множество переизданий на другие платформы и мультсериал по мотивам. Сейчас в разработке также находится четвертая часть франшизы.

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