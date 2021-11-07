Чего ждать от сериала "Аркейн" по игре League of Legends

Анимационных проект начинается как рассказ о группе беспризорников из жестокого подземного мира Заун, которые в силу бедности вынуждены промышлять воровством в соседнем утопическом краю Пилтовере.

Возглавляет криминальную ячейку несовершеннолетних сильная и независимая девочка с розовыми волосами, которую зовут Вай - у нее ярко выраженный талант к боксу, что делает ее похожей на стимпанковскую фем-версию Рокки Бальбоа.

В банде также участвует в налетах ее младшая сестра - девочка с синими волосами, но с куда менее воинственным характером.

В дальнейшем им предстоит стать Чемпионами - именно так называют персонажей в League of Legends, а первый сезон шоу посвящен истории их становления.

В ходе очередной преступной вылазки все идет не по плану, и это событие служит триггером, чтобы сестры начали постепенно отдаляться друг от друга.

Параллельно проходит сюжетная линия молодого ученого Джейса, который с помощью науки пытается обуздать магию - тот самый "аркейн" из названия.

Человеку, не знакомому с обширной мифологией League of Legends, поначалу трудно воспринимать нагромождения местных терминов - авторы просто "набрасывают" зрителю эти понятия, не особо вдаваясь в объяснения. Но где-то к третьей серии повествование выравнивается, и за счет контекста становится понятно, как оно устроено и работает.

История вырисовывается простая и понятная - о семейных ценностях, любви и предательстве. Поэтому она работает на базовом уровне, а в дальнейшем на ней может быть построен увлекательный сюжет.

Визуальная составляющая в порядке - за производство отвечает студия Fortiche Productions. Художники этой компании уже долго сотрудничают с разработчиками из Riot Games и выпустили немало синематиков по игре. Даже если вы ни разу не играли в League of Legends, их видео, скорее всего, предлагались вам в рекомендациях, потому что эти ролики почти всегда попадали в тренды YouTube. Один из самых просматриваемых как раз посвящен синеволосой Джинкс, образ которой в свое время явно был вдохновлен дисишной Харли Квин.

Рисовка достаточно оригинальная и здорово отличается от гегемонии "диснейпиксаровской" продукции и ее подражателей. Особенно стильно она выглядит в динамичных сценах, да и некоторые статичные кадры было бы не стыдно использовать в качестве "обоев" на рабочем столе.

Музыкальное оформление также является сильной стороной проекта. Заглавная тема написана и исполнена популярной группой Imagine Dragons, для которой это уже не первая коллаборация с Riot Games.

Главной героине подарила свой голос Хейли Стейнфилд - звезда "Бамблби" и грядущего "Соколиного глаза" - первое впечатление о ней в этом амплуа больше положительное, о качестве озвучки младшей сестры говорить пока рано, в первых сериях было не так много места для отыгрыша.

В целом забавно наблюдать, как после релиза на Netflix аниме "DOTA: кровь дракона", на этой же площадке выходит проект по League of Legends. Два извечных конкурента в жанре MOBA продолжают свое соперничество уже за пределами киберспортивных дисциплин и теперь сражаются за аудиторию на стриминговом сервисе.

В итоге, учитывая огромные масштабы пользовательской базы Netflix, у "Аркейн" есть все шансы для того, чтобы стать прекрасной точкой входа для людей, далеких от компьютерных игр, чтобы после просмотра мультсериала с головой провалиться в пучину богатого лора League of Legends. Важной составляющей успеха может стать выбор формат проекта - если первый сезон "Аркейна" станет антологией с вменяемым финалом, во втором и последующих авторы смогут рассказать истории других Чемпионов, коих в ростере насчитывается более 140 штук.