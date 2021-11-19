Число вакансий в 2 раза превысило число официально безработных

Текущая ситуация на рынке труда стабильная, а число вакансий более чем в 2 раза превысило число официально безработных. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на VII Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России.

"В центрах занятости сегодня зарегистрированы менее 810 тысяч безработных, при этом на портале "Работа в России" представлено свыше 1,8 миллиона вакансий, доступных нашим гражданам", - сказал он.

Министр также напомнил, что уже в сентябре ситуация на рынке труда вернулась на допандемический уровень. По данным Росстата в этот период постоянная работа была у 73,3 млн россиян, а безработными числились 3,3 млн.

"Уровень безработицы сегодня ниже, чем до пандемии", - заключил Котяков.