Депутат попросил СК разобраться с инцидентом с грубым задержанием подростка

Следственный комитет РФ просят провести проверку на тему обоснованности действий сотрудников полиции при задержании 14-летней девочки, которая переходила дорогу в неположенном месте. По данным свидетелей, сотрудники применили грубую физическую силу, и этот инцидент необходимо проверить, считает автор обращения, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Письмо она отправила на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина. Депутат пояснила, что инцидент, о котором идет речь, произошел 18 ноября в Санкт-Петербурге. Как сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев, к подростку применили грубую силу, девочка пыталась оказать сопротивление. Инцидент вызвал резонанс.

"Считаю, что абсолютно недопустимо и необоснованно жесткое применение силы в отношении ребенка, подростка, - заявила в обращении Лантратова. - Переход в неположенном месте не подразумевает административного ареста или наказания, связанного с ограничением свободы".

В таких случаях, напоминает депутат, полиция не вправе осуществлять задержание. По ее оценке, усматривается превышение должностных полномочий.

Она просит Бастрыкина дать указание провести проверку и при наличии оснований принять меры реагирования.

"Понятно, что правила дорожного движения надо соблюдать, и значит это недоработка учителей, родителей и нас всех, раз дети их нарушают, - прокомментировала парламентарий "РГ". - Но вот такими изуверскими методами проблему не решить, с детьми так обращаться категорически нельзя!"