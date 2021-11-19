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19.11.2021 11:30
Рубрика: Общество

Эндокринолог объяснила, почему диабет утяжеляет течение COVID-19

Текст: Ольга Орлова

Сахарный диабет и коронавирус бьют в одну точку - по сосудам. Поэтому высокий уровень сахара в крови может привести к тяжелому течению COVID-19, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Елена Щетинина.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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При повышении уровня сахара более шести-семи миллимолей на литр начинается повреждение внутренней стенки сосудов, она становится более проницаемой.

Вирус COVID-19 также повреждает эндотелий - внутреннюю стенку сосудов. Поскольку у больных сахарным диабетом она уже изначально повреждена, то при инфицировании коронавирусом ситуация усугубляется. С другой стороны, сама болезнь при COVID-19 вызывает повышение сахара в крови, и может спровоцировать "спящие", скрытые углеводные нарушения обмена; возникает порочный круг.

При любом инфекционном повреждении, не только COVID-19, организм отвечает на инфекцию повышением сахара в крови, - пояснила врач. Поэтому так важно следить за уровнем сахара и вовремя принимать меры. Обязательна диета с ограничением углеводов и физические нагрузки.

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