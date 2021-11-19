Документальный сериал "Дедline" расскажет о жизни людей старшего возраста

Начались съемки документального сериала Евгения Григорьева "Дедline" для линейки оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION. Герои фильма - люди старшего возраста, которые ведут яркую и насыщенную жизнь. Премьеру обещают уже в следующем году.

Авторы сериала признаются, что хотят разрушить стереотип, когда к представителям старшего поколения относятся, как к списанным со счетов людям. Но сегодня можно самому выбирать свою жизнь, сколько бы лет человеку не было. Люди элегантного возраста нередко становятся героями резонансных социальных и рекламных кампаний, появляются на обложках журналов, снимаются в кино. Они активные пользователи соцсетей, комментаторы, зрители и производители контента. Даже среди популярных блогеров-миллионников немало таких людей.

Так что вопреки общественным предубеждениям герои документального сериала "Дедline" живут насыщенной жизнью, занимаясь грамотным распределением своего времени и наполняя мир вокруг себя разными смыслами.

Режиссер, креативный продюсер и автор концепции сериала - Евгений Григорьев, которого зрители знают по фильмам "Про рок", "Хенд Мейд" и "Подельники". Режиссер-постановщик - Борис Никлавис. Продюсеры - Игорь Мишин, Ангелина Ашман (Голикова) и Ольга Ерофеева-Муравьева. Автор идеи - Маргарита Саяпина. Сценаристы - Екатерина Зенович и Екатерина Ляхницкая.

Героями фильма стали Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Любовь Мирошник, Михаил Ястребов.

Производством проекта занимается кинокомпания "Первое кино" при поддержке Министерства культуры РФ.