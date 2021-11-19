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19.11.2021 09:00
Рубрика: Культура

Документальный сериал "Дедline" расскажет о жизни людей старшего возраста

Текст: Сусанна Альперина
Начались съемки документального сериала Евгения Григорьева "Дедline" для линейки оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION. Герои фильма - люди старшего возраста, которые ведут яркую и насыщенную жизнь. Премьеру обещают уже в следующем году.
Фото: предоставлено Kion Фото: предоставлено Kion
Фото: предоставлено Kion

Авторы сериала признаются, что хотят разрушить стереотип, когда к представителям старшего поколения относятся, как к списанным со счетов людям. Но сегодня можно самому выбирать свою жизнь, сколько бы лет человеку не было. Люди элегантного возраста нередко становятся героями резонансных социальных и рекламных кампаний, появляются на обложках журналов, снимаются в кино. Они активные пользователи соцсетей, комментаторы, зрители и производители контента. Даже среди популярных блогеров-миллионников немало таких людей.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля Arctic open
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Так что вопреки общественным предубеждениям герои документального сериала "Дедline" живут насыщенной жизнью, занимаясь грамотным распределением своего времени и наполняя мир вокруг себя разными смыслами.

Режиссер, креативный продюсер и автор концепции сериала - Евгений Григорьев, которого зрители знают по фильмам "Про рок", "Хенд Мейд" и "Подельники". Режиссер-постановщик - Борис Никлавис. Продюсеры - Игорь Мишин, Ангелина Ашман (Голикова) и Ольга Ерофеева-Муравьева. Автор идеи - Маргарита Саяпина. Сценаристы - Екатерина Зенович и Екатерина Ляхницкая.

Героями фильма стали Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Любовь Мирошник, Михаил Ястребов.

Производством проекта занимается кинокомпания "Первое кино" при поддержке Министерства культуры РФ.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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