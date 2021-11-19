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19.11.2021 13:17
Рубрика: Общество

Экипаж "Союза" с японскими космическими туристами отправился на Байконур

Текст: Наталия Ячменникова
В Центре подготовки космонавтов в Звездном городке 19 ноября проводили на Байконур экипажи 20-й экспедиции посещения МКС. Это российские космонавты Александр Мисуркин и Александр Скворцов, а также участники космического полета из Японии Юсаку Маэзава, Йозо Хирано и Щун Огисо.
Фото: Госкорпорация «Роскосмос» Фото: Госкорпорация «Роскосмос»
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Старт запланирован на 8 декабря с космодрома Байконур. Подготовка на Байконуре продлится почти три недели. Все дни завершающего этапа подготовки распланированы: знакомство с кораблем, занятия и тренировки, а также символические мероприятия, отвлекающие космонавтов от предстартового волнения.

Фото: iStock
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Командир основного экипажа "Союза МС-20", на борту которого полетят туристы, - один из самых опытных космонавтов Роскосмоса Александр Мисуркин. В его космическом багаже - два полета на МКС и 334 суток, проведенных в невесомости. Вместе с ним летят японский онлайн-предприниматель, миллиардер, коллекционер живописи Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано. Йозо работает продюсером, на МКС он будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.

Этот запуск знаменует собой возвращение к туристическим полетам на МКС, которые были заморожены на десять лет из-за прекращения полетов американских шаттлов. Впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета - непрофессионала.

Напомним, всего на МКС побывали семь космических туристов, выложивших из собственного кармана миллионы долларов за удовольствие посмотреть на Землю с высоты в 400 км. Причем один из них - Чарльз Симони побывал на орбите дважды. Юсаку Маэдзава станет восьмым туристом и первым космическим туристом из Японии. Интересный нюанс: ранее Маэдзава сообщал о планах отправиться в полет вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship компании SpaceX.

Длительность космического полета двух граждан Японии составит 12 дней.

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»
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