Эксперимент по маркировке бытовой электроники в РФ пройдет в 2022 году

С 1 января по 1 сентября следующего года в России пройдет экспериментальная маркировка бытовой электроники. Проект постановления об этом разработал Минпромторг, документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Среди товаров, которые будут промаркированы, в проекте указаны сотовые телефоны, смартфоны, ноутбуки и планшеты, запоминающие устройства, а также устройства на основе автоматизированных систем обработки данных, коммутационная аппаратура, медицинские приборы, ТВ-приемники, телекамеры, компасы, холодильники и стиральные машины.

На данный момент на отечественном рынке высока доля фальсификата электроосветительной арматуры, электрических ламп и приборов микроэлектроники, также до 20% контрафакта присутствует в поставках электронных компонентов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас маркировке в обязательном порядке подлежат лекарства, молочная продукция и табак, а также парфюмерия, изделия из меха (в том числе шубы) и обувь. Эксперименты по маркировке затронули рынок БАДов, антисептиков и пива. Предполагается, что в случае с электроникой маркировка позволит не только вытеснить с рынка контрафакт, но и создать систему утилизации товаров и ввести утильсбор.