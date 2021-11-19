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19.11.2021 13:32
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил, как исключить несоответствие цен на ценниках и чеках

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин объяснил, как избавиться от проблемы несоответствия в магазинах цен на ценниках и в чеках. Для этого нужно повсюду внедрить электронные ценники, приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

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По словам Корягина, обнаружить несоответствие цен на ценнике и кассе способны не все покупатели. Тем более, не каждый знает, что делать дальше.

"Только продвинутый и толковый покупатель сможет заметить и сообщить в Роспотребнадзор. После этого представители ведомства оштрафуют торговый объект за нарушение прав потребителей", - пояснил эксперт.

Электронные ценники же, по мнению Корягина, устранят эту проблему, поскольку данные на них будут изменяться автоматически. Единственным минусом системы эксперт считает риск использования ее сетевиками для искусственного завышения цен.

Алексей Корягин уверен, что электронные ценники могут появиться уже в ближайшие два года.

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