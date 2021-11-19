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19.11.2021 13:08
Рубрика: Общество

24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов в периоперационном периоде

24 ноября (среда) в 14:00 по инициативе проекта "Железное здоровье" в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему "Подход к минимизации рисков оперативного лечения пациентов с железодефицитом и железодефицитной анемией".

Мероприятие проводится в преддверии Всемирного дня дефицита железа с целью обсуждения проблем, связанных с железодефицитными состояниями в периоперационном периоде, и их влияние на систему здравоохранения РФ.

Среди ключевых вопросов:

- Глобальный опыт внедрения подхода к оптимальному использованию компонентов крови и необходимость оценки статуса дефицита железа и железодефицитной анемии у пациентов перед операцией - концепция "менеджмента крови пациента".

- Проблемы состояний железодефицитной анемии в трансфузиологии, анестезиологии-реаниматологии, терапии, акушерстве и гинекологии. Потенциал реализации подхода "менеджмента крови пациента" в хирургии, кардиохирургии, онкологии, травматологии.

- Сложности маршрутизации пациента в предоперационном периоде с целью своевременной диагностики и коррекции состояний железодефицитной анемии.

- Социально-экономические преимущества коррекции состояний железодефицитной анемии у пациентов в предоперационном периоде.

К участию в круглом столе приглашены сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, курирующие вопросы охраны здоровья, представители Министерства здравоохранения РФ, научно-медицинского сообщества и отраслевых организаций.

Для справки

В России ежегодно проводится более 10 млн хирургических вмешательств, из них более 2 млн связаны с выраженной кровопотерей (более 500 мл). Предоперационная анемия встречается у 40% пациентов, а у некоторых групп достигает 70%.

Проект "Железное здоровье" стартует в преддверии Всемирного дня дефицита железа (26 ноября) с целью объединения ведущих российских СМИ для актуализации вопросов, связанных с темой железодефицитных состояний при подготовке к операциям и в процессе реабилитации.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 24 ноября 2021 г. с 14:00 мск

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 23 ноября 18:00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников, ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажение в копируемую (цитируемую)информацию не допускается.

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