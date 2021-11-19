Элина Гаранча и Хибла Герзмава выступят вместе в Большом зале консерватории, в Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко покажут оперный диптих по произведениям Ф.М. Достоевского, а Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского представит новый проект из цикла "Письма к тебе…"

Кто играет: Хибла Герзмава и Элина Гаранча в сопровождении Госоркестра им. Е.Ф. Светланова (дирижер Фабио Мастранджело).

Что играет: Арии и дуэты из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини, Г. Доницетти, В. Беллини, П. Масканьи, Ф.Чилеа, Ж. Оффенбаха.

Почему идти: В рамках XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" в Москве выступит Элина Гаранча - одна из главных оперных певиц современности. Элегантная рижанка, завоевавшая мировую славу благодаря своему сочному, плотному меццо-сопрано и полной драматизма подаче, будет петь в Москве не впервые. Но ее совместный концерт с нашей любимой "Златоокой" (так переводится с абхазского имя "Хибла") - событие уникальное. Две дивы, покорившие мировой музыкальный Олимп, впервые выступят вместе в Большом зале Московской консерватории с красивейшей программой итальянской оперной классики. Пропустить невозможно.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 24 ноября (начало 19:00 и 21:30); 5 000 - 30 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Николай Луганский, Вадим Руденко.

Что играет: В. А. Моцарт - Соната ре мажор для двух фортепиано, М. Равель - "Вальс" - хореографическая поэма (авторская транскрипция для двух фортепиано), А. Аренский - Сюита № 1 для двух фортепиано, С. Рахманинов - Сюита № 1 для двух фортепиано.

Почему идти: Соната Моцарта и "Вальс", отделенные друг от друга полутора столетиями, столь же несхожи как пианисты Николай Луганский и Вадим Руденко. Тонкий психологизм первого и блестящая виртуозность второго идеально дополняют друг друга. А щедрый мелодизм, разлитый в сюитах Аренского и Рахманинова, лишь подчеркнет темперамент обоих участников дуэта.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 25 ноября; 1 500 - 7 000 руб.

Фото: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Кто играет: Вадим Волков, Наталья Петрожицкая, Игорь Коростылев, Кирилл Матвеев, Мария Макеева.

Что играет: В. Кобекин - "Н.Ф.Б.", А. Курбатов - "Кроткая".

Почему идти: Своеобразный диптих в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко приурочен к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Действие оперы В. Кобекина "Н. Ф. Б." по мотивам романа "Идиот" сконцентрировано вокруг непростых взаимоотношений главных героев - князя Мышкина, Рогожина и Настасьи Филипповны. "Кроткая" - камерная опера А. Курбатова по одноименной повести. "Как всегда, у Достоевского бытовые истории имеют философско-религиозную подоплеку и призывают к размышлению, - говорит автор либретто и инициатор постановки Людмила Налетова. - Чем отличается гордость от гордыни? Что такое любовь? Где грань между раскаянием и самоуничижением? Об этом и не только об этом мы хотим подумать вместе со зрителем".

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (Малая сцена); 27 и 28 ноября; 3 000 руб.

Фото: АНО ПЦДМК "Страна Воскресения"

Кто играет: Московский Синодальный хор, оркестр VOCE ANIMA, Молодежный Синодальный хор, хор Богоявленского кафедрального собора в Елохове, хор "Возрождение" Центра "Радость". Дирижер Михаил Котельников.

Что играет: С. Прокофьев - кантата "Александр Невский", К. Дженкинс - "Месса мира" ("Вооруженный человек"), "Стабат Матер" и "Реквием" (фрагменты).

Почему идти: Кросс-культурный проект "Защитник - святой благоверный князь Александр Невский: от Востока до Запада" объединяет музыку, слово и визуальный ряд в попытке раскрыть понятия войны и мира, патриотизма и общей судьбы человечества. Кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" покоряет яркой оркестровкой и народной песенностью, глубиной и искренностью патриотических чувств. С другой стороны, возвышенные сочинения британского композитора Карла Дженкинса говорят о духовных ценностях в современном мире в целом. Таким образом, в рамках концерта будет выстроен диалог между странами и народами на языке музыки.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 25 ноября; 250 - 1 500 руб.

Фото: Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского

Кто играет: Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского (дирижер Леош Сваровски), солист Сергей Костылев, Егор Бероев (художественное слово).

Что играет: А. Бородин - "Ноктюрн" из Струнного квартета № 2 (переложение для скрипки с оркестром Н. Римского-Корсакова), "В Средней Азии" - музыкальная картина для оркестра, Симфонические фрагменты из оперы "Князь Игорь", Симфония № 2 "Богатырская".

Почему идти: "Музыка Бородина возбуждает ощущение силы, бодрости, света; в ней могучее дыхание, размах, ширь, простор; в ней гармоничное здоровое чувство жизни, радость от сознания, что живешь", - писал Б. Асафьев. В рамках проекта Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского "Письма к тебе…", сценаристом которого является музыковед Константин Рычков, состоится премьера музыкально-литературной композиции, посвященной одному из ярких представителей "Могучей кучки". Письма Бородина прозвучат на концерте в исполнении Егора Бероева.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 28 ноября (начало в 14.00); 500 - 1 100 руб.