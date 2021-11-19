ФАС обсуждает с АЗС дополнительные меры по снижению цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с независимыми АЗС обсуждает дополнительные меры для снижения цен на топливо. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Мы работаем с ассоциациями независимых заправок и обсуждаем с ними дополнительные меры взаимодействия, чтобы обеспечить снижение и недопущение роста цен на топливо на заправках", - сообщил Шаскольский, чьи слова передает ТАСС. В то же время глава ФАС не уточнил, о каких именно мерах идет речь. При этом он добавил, что объем предложения дизеля на внутреннем рынке на сегодняшний день недостаточен.

На прошлой неделе ФАС сообщила о снижении оптовых цен на бензин двух основных марок Аи-92 и Аи-95 с начала октября на 5-6%. В ведомстве подчеркнули, что этому способствовала совместная работа ФАС и Минэнерго, в том числе путем повышения объемов продаж на бирже.