ФАС заставит банки соблюдать рекламное законодательство

Каждое пятое нарушение рекламного законодательства происходит при размещении рекламы финансовых услуг. При этом на протяжении последних трех лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банков не снижается, заявила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карина Таукенова на совещании с представителями Ассоциации банков России. Ведомство намерено усилить контроль за действиями кредитных организаций.

В ФАС отмечают, что часто банки в своих рекламных сообщениях предоставляют потребителям неполную информацию об особенностях банковских услуг. Среди наиболее популярных нарушений - размещение важной информации так, чтобы у потребителя не было возможности воспринять ее должным образом и сделать осознанный выбор.

"К примеру, банки часто указывают крупным шрифтом привлекательную для потребителя информацию об условиях кредитов. А другие условия, в том числе об изменяемой годовой процентной ставке, размещаются мелким нечитаемым шрифтом", - пояснили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве напомнили о решении Пленума Высшего Арбитражного Суда, который ранее пояснил, что если потребитель не воспринимает информацию из рекламы или воспринимает ее плохо из-за мелкого шрифта, быстрого текста или неудобного способа размещения, то такая информация признается отсутствующей.

"ФАС России считает возможным при отсутствии смягчающих обстоятельств назначать нарушителям административные штрафы в размере, близком к максимальной предусмотренной законом мере", - добавили в антимонопольной службе. Сейчас за нарушения закона при рекламе кредитов и займов грозит штраф от 300 до 800 тысяч рублей, за рекламу иных видов финансовых услуг - от 100 до 500 тысяч рублей.

При этом в ФАС отметили, что при принятии решений о штрафах будут учитываться все обстоятельства конкретных дел. Речь, в частности, идет о масштабе рекламной кампании, а также наличии и количестве жалоб потребителей.

В пресс-службе Банка России заявили, что раскрытие значимой информации о финансовом продукте полно, достоверно и доступно для понимания потребителей является одним из важнейших требований регулятора.

Банки указывают крупным шрифтом привлекательную для потребителя информацию, а важные условия, в том числе о ставке, - мелким и нечитаемым

"В ходе поведенческого надзора Банк России выявляет несоответствие рекламной информации о финансовом продукте его реальным условиям, недостаточное информирование потребителя о важных условиях договора, предстоящих расходах или расходах, необходимых для получения рекламируемых условий. Банк России при выявлении признаков подобных нарушений передает соответствующую информацию в ФАС для организации проверочных мероприятий и применения мер", - рассказали "РГ" в ЦБ.

Комментируя позицию регуляторов, председатель совета "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" (Финпотребсоюз) Игорь Костиков отметил, что в последние два года организация фиксирует рост числа случаев недобросовестной рекламы в сфере финансовых услуг. Причем закон нарушают как небольшие финансовые компании, которые допускают наиболее грубые нарушения, так и крупные финансовые институты, которые зачастую заявляют в рекламе завышенные процентные ставки по депозитам и заниженные ставки по кредитам.

"Отдельным негативным фактором в рекламе финансовых услуг является ее агрессивный характер, нарушающий этические принципы. За это сложно в соответствии с законодательством призвать нарушителей к ответственности, но я полагаю, что наряду с государством в данном случае слово могут сказать общественные организации как потребителей финансовых услуг, так и рекламщиков", - отмечает Костиков.

Особое внимание глава Финпотребсоюза обратил на рекламные кампании в интернете, которые проводят микрофинансовые организации и многочисленные кредитные посредники.

О необходимости ужесточать правила игры на рынке финансовых услуг говорит руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. По ее мнению, необходимо не только ужесточить тарифную сетку штрафов, но и кратно увеличивать их размер за каждый последующий выявленный факт нарушения.

"Большинство заявителей, которые приходят с жалобами на нарушения их прав участниками финансового рынка, в своих обращениях употребляют такие обороты: "но ведь в рекламе обещали", "по телевизору сказали", "в газете написано". Правовой нигилизм и низкий уровень финансовой культуры - это основные причины того, что потребитель не осознает реального положения дел и слепо верит рекламе. Люди подписывают документы об обязательствах, не читая и не проверяя их содержания, будучи искренне уверенными, что соглашаются именно на те самые выгодные предложения, которые увидели в рекламе", - отмечает эксперт.

По ее словам, существующий размер штрафов не поможет решить проблему. "Практика показывает, что пока, увы, штрафы за нарушения находятся на уровне статистической погрешности по сравнению с прибылью, которую эти нарушения приносят. Они для рынка не чувствительны. Поэтому участники финрынка продолжают распространять такую рекламу", - пояснила Лазарева.

С ней согласна и старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. "Минимальное наказание совершенно несоразмерно тем нарушениям, которые допускают финансовые организации. Более того, это абсолютно несоразмерно той сверхприбыли, которую они получают от своих неправомерных действий. Поэтому применение наказания в максимальном размере совершенно обоснованно и справедливо", - пояснила юрист.

Гусятникова добавила, что подобная мера будет эффективнее, чем внесение изменений в действующее законодательство. "(Она) может применяться уже сейчас, без многолетних обсуждений и споров. Уверена, что это положительно повлияет на дисциплину в банковском секторе", - подчеркнула эксперт.

В Ассоциации банков России инициативу ФАС комментировать отказались, заявив, что мониторинг нарушений рекламного законодательства банками и МФО не входит в сферу деятельности ассоциации. "Мы не так плотно изучаем это направление работы банков, чтобы предметно комментировать законодательство или ситуацию в сфере рекламы финансовых услуг", - говорится в ответе на запрос "РГ".