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19.11.2021 06:50
Рубрика: Общество

Гематолог объяснил, чем опасна "жирная" кровь

Текст: Алексей Иванов

Повышенное содержание жиров в крови может привести к возникновению смертельно опасных заболеваний, а также затрудняет интерпретацию анализов. В результате медики могут поставить пациенту неверный диагноз, что также чревато проблемами со здоровьем.

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Об этом радио Sputnik рассказал Павел Трахтман - врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии.

По словам специалиста, к "жирной" (хилезной) крови специалисты относят ту, в которой наблюдается избыток жиров. Такой симптом далеко не всегда говорит, что человек уже чем-то болен. Чаще речь идет о неправильном питании в целом, либо же о злоупотреблении жирной пищей накануне сдачи анализа.

Вместе с тем, если кровь пребывает в подобном состоянии постоянно, то это, скорее всего, сигнализирует о нарушениях обмена веществ. Когда жирные частицы не успевают перерабатываться организмом, они могут откладываться на стенках сосудов, приводя к атеросклерозу. Часто подобные состояния наблюдаются у полных людей с нарушенным холестериновым обменом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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