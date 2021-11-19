Генсек НАТО: Ядерное оружие США может быть размещено в Восточной Европе

Ядерное оружие, которое принадлежит США, может быть размещено в странах Восточной Европы, если ФРГ откажется размещать его у себя. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Конечно, Германия должна решать, будет ли размещено ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности, к востоку от Германии", - заявил генсек, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Руководитель альянса также поприветствовал российско-американские переговоры по стратегической стабильности.