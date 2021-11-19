Импорт шампанского в Россию за 9 месяцев этого года вырос более чем в 1,5 раза

В России наблюдается существенный рост импорта и продаж шампанского. Так, импорт в Россию игристых вин в январе-сентябре 2021 года увеличился на 55,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 35 млн литров (на 163,2 млн долларов). При этом продажи шампанского в России за 10 месяцев 2021 года выросли на 8,4% (до 12,4 млн декалитров), приводят данные ФТС в Национальном союзе защиты прав потребителей.

"Шампанское - продукт для среднего класса, а уже полтора года средний класс безвыездно сидит в России. Теперь весь этот объем шампанского выпивается здесь", - поясняет директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Кроме того, в прошлом году практически не проводились корпоративы, свадьбы и другие торжества. Сейчас эти мероприятия хотя бы отчасти ожили. Также, вероятно, на игристые вина перешла какая-то часть потребителей газированных винных напитков (их в России всего выпивалось около 80 млн литров в год), говорит эксперт.

Он отмечает, что одновременно в этом году в России примерно на 25% "просело" производство игристых вин. Но это связано с тем, что в прошлом году наблюдалось их перепроизводство: в первой половине 2020 года виноделы старались выработать импортный виноматериал, успев до вступления в силу закона о виноградарстве и виноделии. По нему для российского вина разрешается использовать только отечественный виноград.