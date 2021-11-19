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19.11.2021 10:00
Рубрика: Общество

Известные спортсмены и телеведущие вошли в жюри "Зеленой премии"

Текст: Алексей Дуэль
Выбирать лучшие проекты, претендующие на получение "Зеленой премии" - специального конкурса экологических инициатив, учрежденного ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) - помимо профессионалов отрасли, будут звезды телевидения, известные спортсмены и общественные деятели. Об объявлении состава жюри сообщает пресс-служба ППК РЭО.
Телеведущая Ирена Понарошку участвует в субботнике на "Арктическом пляже" в Мурманске. Фото: Павел Львов/РИА Новости Телеведущая Ирена Понарошку участвует в субботнике на "Арктическом пляже" в Мурманске. Фото: Павел Львов/РИА Новости
Телеведущая Ирена Понарошку участвует в субботнике на "Арктическом пляже" в Мурманске. Фото: Павел Львов/РИА Новости

В звездный состав жюри вошли знаменитый зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН и глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и телеведущая Ирена Понарошку. Им предстоит оценить образовательные и культурные проекты, а также экологические инициативы общественников и российских брендов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Определен шорт-лист премии "Экология - дело каждого"

Победителей конкурса выберут в шести номинациях: бренды, культура, общественные организации и деятели, образовательные учреждения, частные экоинициативы, медиапроекты. Прием заявок продлится до конца ноября. Затем у жюри будет десять дней, чтобы выбрать лучших. Им достанется статуэтка "Зеленой премии". Кроме того, они смогут стать лицом просветительской кампании ППК РЭО.

"Рад войти в состав жюри "Зеленой премии", - сказал Вячеслав Фетисов. - Конкурс направлен на то, чтобы выявить лучших среди огромного количества неравнодушных к теме экологии". По его мнению, в таких соревнованиях участвовать важнее, чем побеждать, поскольку сами по себе проекты соискателей формируют в обществе новую модель поведения, прививают людям заботливое отношение к природе и разумный подход к потреблению ресурсов.

Такое мнение поддержал и глава ППК РЭО Денис Буцаев. Он считает, что никакие заводы по обработке и утилизации отходов не смогут справиться с проблемой сокращения полигонного захоронения, если им не будут помогать люди, которые хотят сделать нашу страну чистой.

Фото: kinopoisk.ru
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"Речь не только об экоактивистах, но и об образовательных и культурных учреждениях, компаниях и общественных организациях, - пояснил Буцаев. - "Зеленая премия" призвана оценить их вклад в формирование новой модели осознанного потребления. Поможет в этом наше звездное жюри - это неравнодушные люди, которые вместе с настоящими экспертами определят лидеров". Главная цель "Зеленой премии" - привлечь внимание и стимулировать граждан стать более экологически активными, добавил глава ППК РЭО.

"На "Зеленой премии" будем выбирать лучших из лучших, - заверила Ирина Понарошку. - Всем участникам я хочу пожелать удачи".

Помимо звездных арбитров, в жюри вошли советник президента, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев, президент ООО "Деловая Россия" Павел Титов, глава Роскачества Максим Протасов, управляющий директор АО "Русская медиагруппа" Дмитрий Медников, председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков, ректор РЭУ имени Плеханова Иван Лобанов, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, гендиректор ООО "Большая тройка" Артем Седов, директор по устойчивому развитию ПАО "СИБУР Холдинг" Максим Ремчуков, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов, а также директор по устойчивому развитию АО "РУСАЛ Менеджмент" Ирина Бахтина, директор по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов, руководитель информационно-аналитической платформы "Инфраструктура и финансы устойчивого развития" Светлана Бик и основатель проекта "Собиратор" Валерия Коростелева.

При голосовании за победителя премии члены жюри будут принимать во внимание общую идею и суть проекта, его социальную значимость, оригинальность, охват и вовлеченность граждан. Кроме того, обязательно обратят внимание на качество внедренного решения, проведенные мероприятия и возможности масштабирования проекта. Отдельно оценят и достигнутые претендентами результаты.

Общество Экология

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