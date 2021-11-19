К 100-летию Эмиля Брагинского канал "Россия-Культура" покажет два фильма

Сегодня, 19 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения драматурга и сценариста Эмиля Брагинского. Талантливый кинодраматург написал сценарии к четырем десяткам фильмов, в том числе - к картинам Эльдара Рязанова, которые наши зрители не просто любят, но знают наизусть.

Творческий союз режиссера и сценариста начался в 1963 году и продлился 35 лет. Первая совместная работа - комедия "Берегись автомобиля". И сразу же - ошеломительный успех. Потом были фильмы "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Ирония судьбы" и другие, на которых выросло не одно поколение. Эмиль Брагинский был тонким наблюдателем, идеи черпал из жизни. В его сценариях удивительным образом переплеталось смешное и грустное. "Я создаю не идеальные образы, а образы людей, которые люблю сам. И мне хочется, чтобы зрители любили их тоже. Я же закоренелый оптимист, хотя многие считают, что это недостаток".

Канал "Россия Культура" 20 ноября в 17:05 покажет документальный фильм "Зигзаг удачи Эмиля Брагинского". В картине участвуют: Виктор Брагинский, Татьяна Догилева Виктор Мережко, Аркадий Инин, Алла Сурикова и другие. А 20 ноября в 17:05 (повтор 21 ноября в 10:20) в эфире телеканала - художественный фильм "Вокзал для двоих". Эта работа тандема Рязанов - Брагинский получила Государственную премию СССР. Фильм вышел на экран в 1982 году. Главные роли исполнили Людмила Гурченко и Олег Басилашвили.