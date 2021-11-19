Как в российском обществе переформатировать отношение к отцовству

В столице прошел межрегиональный форум "Культура отцовства - права и обязанности мужчин в семье и социуме". Кто он, современный отец? Появится ли закон об отцах-одиночках? Может ли "материнский капитал" стать "семейным"? Эти и другие вопросы обсудили участники форума.

- Папа с коляской, папа на детской площадке в окружении малышей - уже привычная картина, - говорит Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. - На отцах лежит большая ответственность, нередко от них зависит финансовое благополучие, устойчивость и атмосфера семьи. И для того, чтобы папа мог, как поется в детской песенке, "все, что угодно", сегодня нужно не только создавать все благоприятные условия, но и поддерживать отцовство на всех уровнях.

Сегодня никого не удивляет и папа, сидящий дома с ребенком. По словам Татьяны Буцкой, председателя "Совета матерей", депутата Госдумы, около 15 тысяч отцов находятся в отпуске по уходу за ребенком и воспитывают детей. Таким папам, по мнению Буцкой, нужно дать те же права, что и мамам, а именно - возможность повысить свою профквалификацию или получить новую специальность.

- На днях мы вносили изменения в налоговый кодекс, - продолжает Буцкая. - Если семья, у которой более двух детей, хочет улучшить свои жилищные условия и продает квартиру, она должна заплатить 13 процентов налога. Для семьи это огромные деньги. И теперь, если семья продает свою квартиру и покупает лучшую, эти деньги будут оставаться в семье. Мы надеемся, что все эти решения помогут укрепить статус семьи.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что повышение культуры отцовства нужно не сколько для мужчины, сколько для ребенка.

- Мы хотим, чтобы каждый ребёнок не только в своей семье, но и в соцсетях и на экранах телевизора видел, что отец - это супер, это "респект и уважуха", - говорит Москалькова. - Это гордость. Как к Уполномоченному по правам человека, ко мне приходит сегодня немало обращений, связанных с правами мужчины как отца. Мужчины, которые в одиночку воспитывают своих детей, сегодня не новость. И суды чаще, чем раньше, принимают решения об оставлении ребёнка на воспитание отца. Когда ко мне приходят родители, которые не могут договориться о том, как им общаться с ребенком, я никогда не отмахиваюсь и стараюсь выступить в роли медиатора. Нельзя препятствовать матери общаться с ребенком, если суд принял решение оставить ребенка тебе. Нужно себя пересилить. Нужно уметь искать компромисс. Если в американском законодательстве общение с ребенком расписано по минутам - когда позвонить, когда можно встретиться, когда подарочек подарить, то у нас есть только общие представления, о том, как и когда мать или отец в разводе могут общаться с ребенком.

Татьяна Москалькова отметила, что сегодня к ней приходит все больше и больше обращений, связанных с выплатами алиментов с матерей, которые оставили своих детей, были лишены родительских прав или просто заняли нематеринскую позицию.

- 30 процентов жалоб, связанных с алиментами, приходит от мужчин, - уточняет Москалькова. - Совсем недавно, казалось бы, к нам пришло право отца взять отпуск по уходу за ребёнком, сегодня это часто встречающееся явление. Мы должны дать все возможности любящему отцу сделать все, чтобы он смог дать путёвку в жизнь своему сыну, дочери. В обращениях к нам мы сталкивались и с проблемой материнского капитала. Как быть мужчине, у которого умерла жена, или мужчине, у которого жена - гражданка другого государства? Мы обратились с этим вопросом к председателю Правительства РФ. Но все же больше всего нам хотелось бы говорить не о социальной ответственности и социальных правах, а о возможностях создать атмосферу глубокого уважения к отцовству и миссии отца в Российском государстве.

Участники форума считают, что пришло время переформатировать не только отношение к отцовству, но и язык и привычные, ставшие шаблонами, фразы.

- Если мы с вами выйдем на улицы Москвы и спросим, а что такое "культура отцовства", я не думаю, что мы получим внятный ответ, но надеюсь, что люди хотя бы задумаются, - говорит депутат Мосгордумы, бывший детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович. - Язык очень точно отражает состояние общества. Я вспоминаю, как я приезжал в "Дом отдыха", где отдыхала жена с сыном по путевке матери и ребенка, и чувствовал себя несколько неловко - получалось, что я как бы ни при чем.

По словам Бунимовича, шаблонные фразы о материнстве и детстве предстоит сменить не только в языке, но и в сути отношений.

- И мы, отцы, тоже виноваты в том, что "культура "отцовства" для нас - нечто новое. Как Уполномоченный я часто общался с отцами, которые спрашивали, "а что я такого делаю, почему у меня проблемы с ребенком, он одет, обут, обеспечен"? То, что надо еще и общаться, разговаривать, растить и воспитывать ребенка, во многих как бы благополучных семьях не заложено. И отцы говорят: "Мой отец себя так же вел, а я почему должен себя вести по-другому?" Это сложные вопросы, которые будут решены не сегодня. Но варианты их решения мы должны найти.