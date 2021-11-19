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19.11.2021 13:31
Рубрика: Экономика

Казань примет первый российский чемпионат DeafSkills

9-11 декабря 2021 года в Казани пройдет Первый Национальный чемпионат по профессиональному мастерству DeafSkills, в котором примут участие люди с нарушением слуха в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторами чемпионата выступают Всероссийское общество глухих (ВОГ), Правительство Республики Татарстан, Всемирная федерация глухих, Межрегиональная общественная организация инвалидов, молодежная организация глухих "Успех" при поддержке Фонда демократии Организации Объединенных Наций.

В 2017 году в Казани состоялся демонстрационный российский чемпионат DeafSkills, в рамках которого соревновались около 80 участников по десяти популярным профессиям. В 2018 году молодежная организация глухих "Успех", являющаяся российским филиалом ассоциации DeafSkills, выиграла грант Фонда демократии ООН на проведение первого официального Национального чемпионата в России. Он должен был состояться 25-26 апреля 2020 года на территории выставочного центра "Крокус Экспо" в Московской области, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен на декабрь 2021 года.

Фото: iStock
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По мнению президента ВОГ Станислава Иванова, проведение DeafSkills способствует развитию профессиональных навыков молодых людей с нарушениями слуха и содействует их будущему трудоустройству, а также позволит обратить внимание общественности на проблемы инвалидов по слуху.

В профессиональных состязаниях по 26 компетенциям за победу будут бороться более 200 человек. Жюри, состоящее из 130 экспертов, оценит уровень выступления участников.

Соревнования пройдут на четырех площадках, организованных на базе специализированных центров по развитию компетенций "Ворлдскиллс" и "Абилимпикс": Казанский строительный колледж, Казанский торгово-экономический техникум, Казанский техникум народно-художественных промыслов, МЦК-Казанский техникум информационных технологий и связи.

Торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата пройдут в концертном зале Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма.

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