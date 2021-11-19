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19.11.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Каждый третий курьер в России готовится открыть свой бизнес

Текст: Татьяна Ткачёва
Количество заказов на доставку за последние три месяца выросло почти на четверть. Работа курьера из разовой подработки для многих превратилась в полноценную занятость и основной источник дохода.
Фото: Александр Корольков Фото: Александр Корольков
Фото: Александр Корольков

Чем живут доставщики в России, показал опрос 600 представителей профессии из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары и других крупных городов. Исследование (есть в распоряжении "РГ") проведено в октябре 2021 года по заказу маркетплейса для самозанятых Qugo и онлайн-ритейлера "Самокат".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Чаще всего профессию курьера выбирают молодые мужчины от 18 до 23 лет. Примерно треть - студенты, каждый пятый имеет среднее специальное образование, каждый восьмой - только среднее.

Большинство (свыше 80 процентов опрошенных) доставщиков трудится в этой сфере около года. Десятая часть респондентов приобщилась к курьерской работе только в последний месяц.

Для 75 процентов опрошенных работа в доставке - основная. Причем более половины курьеров планируют оставаться в этой профессии в ближайшие годы. Каждый третий откладывает деньги, чтобы начать свой бизнес.

При выборе заказчика услуг курьеры в первую очередь ориентируются на уровень оплаты и ее своевременность. Важными факторами являются гибкий график и близость к дому. Среди плюсов работы курьером респонденты назвали возможность совмещать ее с другими делами, находиться много времени на воздухе и общаться с людьми. Среди минусов - сложность доставки в плохую погоду.

"Участники опроса отметили, что между курьерами существует взаимопомощь и выручка, - подчеркнул генеральный директор Qugo Игорь Знак. - Часть курьеров видит в своей деятельности важную социальную миссию, для других это просто заработок. Но даже люди с самым прагматичным взглядом на жизнь обижаются, когда получатель заказа забывает сказать им спасибо или даже поздороваться".

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