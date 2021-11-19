Командование сухопутных сил США запретило повышать непривитых военных

Командование сухопутных сил США запретило повышать в должностях военнослужащих, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает издание Defense One, ссылаясь на приказ командующего Кристин Вормут.

Она потребовала ставить в личных делах таких военнослужащих особую метку, автоматически лишающую их карьерных перспектив, пособий на обучение и права на премирование. "Я наделяю командиров правом устанавливать ограничения на продолжение службы... всех военнослужащих, которые отказываются выполнять приказ о вакцинации без утвержденного (медиками) освобождения", - цитирует РИА Новости документ.

Данный приказ распространяется в том числе на резервистов и бойцов национальной гвардии. В штате Оклахома командующий национальной гвардии ранее освободил подчиненных от обязательной вакцинации.

По данным Defense One, от коронавируса полностью привились около 67 процентов личного состава сухопутных войск, а в нацгвардии сухопутных войск - 51,84 процента.