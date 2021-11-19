Космонавт Петр Дубров сфотографировал с борта МКС лунное затмение

Российский космонавт Петр Дубров, работающий на орбите с апреля нынешнего года, сфотографировал с борта МКС лунное затмение. Фотографии опубликовал Роскосмос.

"Прямо сейчас вместе с жителями планеты наблюдаем частное лунное затмение, - говорится в сообщении в ведомства в Twiiter. - Самый лучший вид на борту МКС - в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука".

Сегодня с 9:03 до 15:04 по московскому времени наблюдается частное теневое затмение Луны. Причем, как рассказали в Московском планетарии, это самое продолжительное частное затмение Луны с 15 века. По словам специалистов, его можно назвать "почти полным", так как почти вся Луна зайдет в тень Земли, и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.

К сожалению, в нашей стране видеть эту красоту природы могут только дальневосточники. Кроме того, затмение наблюдается из следующих географических регионов: Океания, Северная и Южная Америка, Восточная Азия, Северная Европа и Индонезия.