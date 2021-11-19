Постановление губернатора Костромской области от 19 ноября 2021 года № 258 "О правилах посещения гражданами мест проведения мероприятий, организаций и объектов в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), учитывая предложения Главного государственного санитарного врача по Костромской области от 18 ноября 2021 года № 20009-01, в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 19 ноября 2021 года № 33 постановляю:

1. Установить, что в период с 2 декабря 2021 года по 31 января 2022 года (включительно) на территории Костромской области посещение гражданами-посетителями (далее - граждане) мест, организаций и объектов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего постановления, осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ), и действующего двухмерного штрихового кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), ее специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус", подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания (далее - QR-код), или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

2. Лицо, имеющее противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вправе посещать места, организации и объекты, указанные в пунктах 3, 4 настоящего постановления, в период с 2 декабря 2021 года по 31 января 2022 года (включительно) при предъявлении следующих документов:

1) документа, удостоверяющего личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ);

2) на бумажном носителе "Справки о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний" (форма утверждена приложением № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 1053н), подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, одновременно с отрицательным результатом исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не позднее чем за 72 часа до ее предъявления.

Военнослужащие, курсанты военного гарнизона Костромской области вправе посещать места, организации и объекты, указанные в пунктах 3, 4 настоящего постановления, в период с 2 декабря 2021 года по 31 января 2022 года (включительно) при предъявлении ими удостоверения личности офицера, военного билета.

Лица, не относящиеся к военнослужащим, курсантам военного гарнизона Костромской области и прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в филиале № 3 федерального государственного казенного учреждения "422 военный госпиталь" Министерства обороны Российской Федерации или федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего образования "Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)" Министерства обороны Российской Федерации, вправе посещать места, организации и объекты, указанные в пунктах 3, 4 настоящего постановления, в период с 2 декабря 2021 года по 31 января 2022 года (включительно) при предъявлении документа, удостоверяющего личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ), и бумажного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенного гербовой печатью соответствующего учреждения, указанного в настоящем абзаце.

В период с 2 декабря 2021 года по 31 января 2022 года (включительно) прием и размещение иностранных граждан в гостиницах и иных коллективных средствах размещения (за исключением общежитий), в том числе в санаторно-курортных организациях (санаториях), а также посещение в период с 20 декабря 2021 года по 31 января 2022 года (включительно) иностранными гражданами объектов туристского показа допускается при предъявлении документа, удостоверяющего личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ), и документа, содержащего сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не позднее чем за 72 часа соответственно до приема и размещения либо до посещения объекта туристского показа.

3. Действие настоящего постановления распространяется на следующие места проведения мероприятий, организации и объекты:

1) организации культуры (театры, филармонии, кинотеатры и кинозалы, концертные и цирковые организации), а также иные организации при проведении концертов, спектаклей, киносеансов, места проведения конференций и выставок;

2) дворцы и дома культуры, дома народного творчества, дома и центры ремесел, библиотеки, музеи, архивы;

3) танцевальные, художественные, театральные студии (школы, классы, кружки), творческие мастерские, оказывающие услуги детям и (или) взрослым, а также места проведения тренингов, компьютерных и иных курсов для различных профессий, хобби и занятий для личностного роста;

4) объекты физической культуры и спорта, фитнес-центры (фитнес-залы), плавательные бассейны;

5) организации, оказывающие услуги общественного питания с учетом положений пункта 11 настоящего постановления;

6) аттракционы, детские игровые комнаты (игровые зоны), детские развлекательные центры, залы для боулинга, залы для бильярда и иные аналогичные развлекательные объекты;

7) салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны (кабинеты), СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, банно-оздоровительные комплексы, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, с учетом положений пункта 11 настоящего постановления;

8) объекты розничной торговли с учетом положений пункта 11 настоящего постановления;

9) торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) с общей площадью арендуемых помещений (торговых объектов, торговых мест) более 3 000 квадратных метров;

10) объекты туристского показа с учетом положений пункта 11 настоящего постановления;

11) гостиницы и иные коллективные средства размещения (за исключением общежитий), в том числе санаторно-курортные организации (санатории) при приеме и размещении граждан, и на места проведения мероприятий на территории данных коллективных средств размещения.

4. Установить, что в период с 2 декабря 2021 года по 31 января 2022 года (включительно) допускается присутствие родителей (законных представителей) на торжественных и праздничных мероприятиях, проводимых в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей при условии, что такие мероприятия утверждены локальным актом организации, и при предъявлении документа, удостоверяющего личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ), и QR-кода или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

5. В целях настоящего постановления под организациями понимаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

6. В целях соблюдения требований, установленных настоящим постановлением, QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в формате, позволяющем считать его посредством электронного устройства (камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", ее специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус".

QR-код предъявляется гражданином, который отображен на распечатанном на бумажном носителе "Медицинском сертификате о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" (форма утверждена приложением № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 1053н) или "Сертификате о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" (форма утверждена приложением № 5 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 1053н).

Допуск граждан к месту проведения мероприятий, в организации и объекты, указанные в пунктах 3, 4 настоящего постановления, осуществляется после проведения проверки лицом, непосредственно осуществляющим пропуск граждан в места проведения мероприятий, в организации и объекты, указанные в пунктах 3, 4 настоящего постановления, QR-кода или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, предъявляемых гражданином, на соответствие указанных в них данных о гражданине документу, удостоверяющему личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ).

7. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, собственников, управляющие компании (арендодателей) торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов) с общей площадью арендуемых помещений (торговых объектов, торговых мест) более 3 000 квадратных метров, собственников (владельцев, пользователей) объектов, организаторов мероприятий, указанных в пунктах 3, 4 настоящего постановления, в период с 2 декабря 2021 года по 31 января 2022 года (включительно):

1) обеспечивать проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого гражданами с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", ее специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус", или наличия документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, и соответствия данных о гражданине, указанных в QR-коде или документах, документу, удостоверяющему личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ);

2) обеспечивать недопущение нахождения в местах проведения мероприятий, в организациях и объектах, указанных в пунктах 3, 4 настоящего постановления, граждан, не имеющих QR-кода или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в том числе путем установления дополнительных ограждений и (или) пунктов контроля;

3) допускать уполномоченных должностных лиц в места проведения мероприятий, в организации и объекты, указанные в пунктах 3, 4 настоящего постановления, в целях фиксации соблюдения установленных настоящим постановлением правил посещения мест проведения мероприятий, организаций и объектов.

8. Граждане, находящиеся в местах проведения мероприятий, в организациях и объектах, указанных в пунктах 3, 4 настоящего постановления, обязаны предъявлять по требованию лиц, непосредственно осуществляющих пропуск граждан в места проведения мероприятий, в организации и объекты, указанные в пунктах 3, 4 настоящего постановления, уполномоченных должностных лиц, сотрудников полиции документы, предусмотренные настоящим постановлением.

9. В целях реализации настоящего постановления к уполномоченным должностным лицам относятся должностные лица:

1) исполнительных органов государственной власти Костромской области в соответствующих сферах деятельности, перечни которых утверждены соответствующими правовыми актами указанных органов;

2) органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, перечни которых утверждены соответствующими правовыми актами указанных органов.

Уполномоченные должностные лица не вправе осуществлять мероприятия, связанные с проверкой хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При выявлении уполномоченными должностными лицами нарушений правил посещения мест проведения мероприятий, организаций и объектов принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях либо незамедлительно направляются материалы должностным лицам, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

10. Ответственность за соблюдение правил посещения мест проведения мероприятий, организаций и объектов возлагается на граждан, организации и индивидуальных предпринимателей, собственников, управляющие компании (арендодателей) торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов) с общей площадью арендуемых помещений (торговых объектов, торговых мест) более 3 000 квадратных метров, собственников (владельцев, пользователей) объектов, организаторов мероприятий, указанных в пунктах 3, 4, 13, 14 настоящего постановления.

11. Настоящее постановления не применяется в отношении:

1) лиц, не достигших возраста 18 лет;

2) посетителей пунктов вакцинации, расположенных на территории торгового центра, торгово-развлекательного центра (комплекса) с общей площадью арендуемых помещений (торговых объектов, торговых мест) более 3 000 квадратных метров;

3) образовательных организаций при оказании ими образовательных услуг;

4) объектов общественного питания, предназначенных исключительно для централизованного обслуживания работников (обучающихся) по утвержденному графику с интервалами между сменами приема пищи;

5) объектов общественного питания, осуществляющих обслуживание навынос, при условии обеспечения индивидуального обслуживания на кассе, а также доставку заказов, без доступа посетителей в зону посадочных мест;

6) объектов туристского показа, расположенных на открытом воздухе;

7) аптек и аптечных пунктов;

8) объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации очков, линз и их частей;

9) объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации медицинских изделий и медицинского оборудования;

10) объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации похоронных принадлежностей;

11) объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации продовольственных товаров, с возможностью реализации непродовольственных товаров, отнесенных к следующим группам: мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты;

12) объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации зоотоваров (включая корма для животных и ветеринарные препараты);

13) объектов розничной торговли, реализующих бензин, дизельное топливо, газ;

14) объектов розничной торговли, не имеющих торгового зала;

15) продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также через пункты выдачи заказов без посещения торгового зала;

16) бань и душевых, оказывающих услуги общего пользования (общественные бани).

12. Посещение гражданами мест, организаций и объектов, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) с общей площадью арендуемых помещений (торговых объектов, торговых мест) более 3 000 квадратных метров, осуществляется без предъявления QR-кода или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

13. Допускается посещение гражданами без предъявления QR-кода или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, мест по продаже продовольственных товаров на ярмарках, включенных в план организации ярмарок и продажи товаров (оказания услуг) на них и расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) с общей площадью арендуемых помещений (торговых объектов, торговых мест) более 3 000 квадратных метров, при условии наличия отдельного входа с улицы к таким местам, ограничения доступа к иным торговым местам на данных ярмарках, соблюдения противопожарных правил и требований антитеррористической защищенности.

14. Посещение гражданами, которые проживают в гостиницах, иных коллективных средствах размещения, в том числе в санаторно-курортных организациях (санаториях), объектов общественного питания, расположенных при гостиницах, иных коллективных средствах размещения, в том числе санаторно-курортных организациях (санаториях), осуществляется без предъявления QR-кода или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

15. Настоящее постановление вступает в силу 2 декабря 2021 года, за исключение отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.

Подпункты 2 и 10 пункта 3 настоящего постановления вступают в силу с 20 декабря 2021 года.

Губернатор области С.Ситников







