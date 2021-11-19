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19.11.2021 15:44
Рубрика: Экономика

Котяков рассказал, как изменится рынок труда в ближайшие 10 лет

Текст: Елена Манукиян

Востребованность на рынке труда возрастных работников будет расти. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на на VII Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России.

Фото: iStock
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Он пояснил, что сегодня меняется демографическая ситуация в стране, а следом за ней - возрастная структура занятого населения. "В ближайшие десять лет активными трудоспособными гражданами станут дети, рожденные в девяностые годы. Их меньше всего в стране. В связи с этим вырастет спрос у работодателей на работников старше 45 лет ", - пояснил министр.

В числе вызовов, которые влияют на рынок труда, министр также назвал технологическую трансформацию, перенастройку управленческих процессов, автоматизацию труда. По его словам, все это потребует от работников новых знаний. "Около 70% сотрудников столкнуться с необходимостью обновления знаний", - подчеркнул он.

Котяков обратил внимание, что драйверами рынка труда будут IT-индустрия, индустрия гостеприимства и развлечений, наука, строительство, здравоохранение, образование, а также социальные услуги, что связано с увеличением продолжительности жизни населения и ростом числа пожилых граждан.

Между тем, по прогнозам ВНИИ Труда, к 2030 году почти каждый второй занятый будет старше 45 лет. В институте считают, что планировать серьезные инвестиции в развитие и поддержание квалификации сотрудников этого возраста необходимо уже сегодня.

Что касается наиболее востребованных профессий, то, как отмечают эксперты, на рынок труда повлияет цифровизация. "В ближайшие годы будет наблюдаться рост доли населения, обладающего цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики. Ожидается и появление новых сфер деятельности, связанных с искусственным интеллектом, обработкой больших данных, автоматизацией рабочих процессов", - уточнили в институте.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда

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