Кравцов: В регионах появятся штабы, где учителя смогут рассказать о нуждах школ

Обо всем, что необходимо школе, будь то компьютеры или новые парты, учителя смогут рассказать в специальных региональных штабах, которые будут созданы в регионах. Об этом 19 ноября заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей сельских школ.

"Это могут быть не только новые парты, компьютеры, где-то - и столовые​​​. И здесь очень важно услышать вас, чтобы вы, учителя, сказали, что вам нужно, - цитирует министра РИА Новости. - Задача стоит - опираться на ваше мнение, поэтому в каждом регионе будут созданы региональные штабы, будет штаб и на федеральном уровне".

Кравцов добавил, что 16 декабря совместно с партией "Единая Россия" министерство проведет родительский форум по этой теме. "Здесь нужен общественный контроль", - подчеркнул министр.