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Лауреат премии изобретателей получит миллион рублей

19.11.2021 / 09:50
Фото: iStock
Фото: iStock

Из поступивших 720 заявок на изобретательскую премию России - Премию ВОИР - эксперты отобрали 160 проектов. Теперь строгому жюри предстоит определить десятку наиболее перспективных, прорывных изобретений и инновационных разработок с наибольшим потенциалом коммерциализации, а также назвать имена лауреата главной Премии в один миллион рублей и победителя в молодежной номинации.

Фото: iStock
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Организаторами премии являются ВОИР, Российская академия наук, Роспатент при поддержке Минобрнауки России. Они планируют не только выбрать победителей, но и создать специальный онлайн-каталог проектов, который будет в свободном доступе размещен на сайте ВОИР и разослан представителям инвестиционного сообщества.

Возглавили жюри два сопредседателя: Владимир Белый, обладатель премии British Invention Award за вклад в развитие науки, и Андрей Ковалев, инвестор, бизнесмен, общественный деятель. В состав жюри также вошли один из самых титулованных изобретателей России Владимир Кондратенко, старший управляющий директор "УК "РОСНАНО" Иван Ожгихин, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза, и.о. ректора МГТУ "Станкин" Владимир Серебренный.

Торжественная церемония вручения Премии ВОИР состоится 25 ноября.

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Фото: Сергей Куксин/ РГ

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