Глава МИД РФ назвал вопрос шведского журналиста неприличным

Спрашивать, что Россия собирается сделать, чтобы понравиться Западу, - крайне неприлично. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос шведского журналиста о том, готова ли Москва сделать что-то для исправления печальных отношений со странами Запада.

По словам главы российского МИД, у западных коллег подобное мышление уже превратилось в традицию, проникая даже в менталитет таких умеренных стран, как Швеция.

"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично", - подчеркнул Лавров.

По его мнению, подобные вопросы полностью подрывают основы, на которых зиждется ОБСЕ, на которых строится современная архитектура международных отношений, созданная после победы над нацизмом.