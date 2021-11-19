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19.11.2021 15:52
Рубрика: Власть

Глава МИД РФ назвал вопрос шведского журналиста неприличным

Спрашивать, что Россия собирается сделать, чтобы понравиться Западу, - крайне неприлично. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос шведского журналиста о том, готова ли Москва сделать что-то для исправления печальных отношений со странами Запада.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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По словам главы российского МИД, у западных коллег подобное мышление уже превратилось в традицию, проникая даже в менталитет таких умеренных стран, как Швеция.

"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично", - подчеркнул Лавров.

По его мнению, подобные вопросы полностью подрывают основы, на которых зиждется ОБСЕ, на которых строится современная архитектура международных отношений, созданная после победы над нацизмом.

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