Лавров: РФ не будет закрывать глаза на провокации НАТО на Украине

Россия не собирается закрывать глаза на провокации, которые осуществляют НАТО и ЕС на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытках подыгрывать милитаристам на Украине", - заявил министр, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия не позволит ущемлять свои национальные интересы. "У нас есть все, чтобы это обеспечить", - добавил он.