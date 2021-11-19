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19.11.2021 20:10
Рубрика: Происшествия

Марине Раковой предъявлено новое обвинение в особом крупном мошенничестве

Текст: Иван Егоров
Главное следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявило обвинение (часть 4 статьи 159 УК РФ) бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой и экс-заместителю гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-центре МВД, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и других лиц.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Обыски по делу Раковой прошли у проректора и финдиректора РАНХиГС

По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым для хищения денег вуза. По данным МВД, используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России. Все они как считает следствие были фиктивно трудоустроены по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук. Следователям удалось предварительно установить факт необоснованной выплаты зарплат этим сотрудникам с 2018 по 2020 год. При этом как отмечает следствие, все они получали зарплату, но какие-либо работы в институте фактически не выполняли. В результате, по данным следствия, РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

По данным МВД, в настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

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