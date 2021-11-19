МИД: Предложение политиков США не признавать Путина - вмешательство в дела РФ

Предложение некоторых американских конгрессменов не признавать Владимира Путина российским президентом в случае его участия и победы на президентских выборах 2024 года является вмешательством во внутренние дела России. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства", - заявила Захарова во время выступления на телеканале "Россия 24".

По мнению дипломата, американские политики находятся "в отрыве от реальности". "Просто с каждым годом это становится все более и более заметно", - подчеркнула она.

Ранее два конгрессмена США предложили не признавать Путина президентом, если он примет участие и победит в следующих выборах.