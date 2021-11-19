Минтруд предложил упростить назначение пособий на детей

Разработанным проектом постановления также предусматривается исключение из доходов, учитываемых при расчете среднедушевых доходов семьи, денежных средств, предоставленных в рамках государственной социальной поддержки на приобретение недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства; средства материнского (семейного) капитала; регионального материнского (семейного) капитала, предназначенные для приобретение технических средств реабилитации или для строительства или реконструкции индивидуального жилого строения, либо компенсации затрат, понесенных на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилого строительства; сумма возвращенного налога на доходы физических лиц в связи с получением права на налоговый вычет.

Предлагается также освободить беременных женщин от действия правила "нулевого" дохода, если срок беременности составляет шесть и более месяцев.

Напомним, что с нынешнего года при назначении государственных мер поддержки применяется комплексная оценка нуждаемости. Проще говоря, оцениваются доходы и расходы семьи. Если семья владеет избыточным имуществом, то в поддержке ей откажут. Откажут также, если члены семьи долго и не обоснованно не имеют никакого дохода. Такие правила действуют, в частности, при назначении ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.