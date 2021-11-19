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19.11.2021 04:25
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил упростить назначение пособий на детей

Текст: Ольга Игнатова
При назначении ряда мер социальной поддержки предлагается не учитывать несколько имущественных критериев. В частности, если среди имущества семьи, претендующей на меры соцподдержки, есть автомобили или мотоциклы, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом, их не будут учитывать при анализе нуждаемости. Соответствующие изменения в законодательство подготовил Минтруд.
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Разработанным проектом постановления также предусматривается исключение из доходов, учитываемых при расчете среднедушевых доходов семьи, денежных средств, предоставленных в рамках государственной социальной поддержки на приобретение недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства; средства материнского (семейного) капитала; регионального материнского (семейного) капитала, предназначенные для приобретение технических средств реабилитации или для строительства или реконструкции индивидуального жилого строения, либо компенсации затрат, понесенных на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилого строительства; сумма возвращенного налога на доходы физических лиц в связи с получением права на налоговый вычет.

Предлагается также освободить беременных женщин от действия правила "нулевого" дохода, если срок беременности составляет шесть и более месяцев.

Напомним, что с нынешнего года при назначении государственных мер поддержки применяется комплексная оценка нуждаемости. Проще говоря, оцениваются доходы и расходы семьи. Если семья владеет избыточным имуществом, то в поддержке ей откажут. Откажут также, если члены семьи долго и не обоснованно не имеют никакого дохода. Такие правила действуют, в частности, при назначении ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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