Мишустин: Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за займами

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза подписали соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй. Документ одобрен на заседании Евразийского межправительственного совета, проходившего в течение двух дней в столице Армении.

"Граждане "пятерки" получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза", - пояснил его смысл премьер-министр России Михаил Мишустин. Банки смогут проверять историю клиента вне зависимости от того, какой у него паспорт, и, проанализировав риски, принимать решение о выдаче кредита, сказал он.