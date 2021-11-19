Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил ряд дополнительных обязанностей между своими заместителями. Решение, подчеркивают в правительстве, принято для оптимизации работы кабмина над исполнением поручений президента и достижением национальных целей развития.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет ответственным за вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. План конкретных действий в условиях низкоуглеродного развития должен быть внесен в правительство к 15 декабря.

За вице-премьером, главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко закреплены полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета.

Добавилось обязанностей у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он стал куратором АНО "Национальные приоритеты" и образовательного фонда "Талант и успех". Зампред правительства также уполномочен обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус".