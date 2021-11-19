МВД: Число аварий с детьми снизилось, но их тяжесть выросла

Количество аварий с детьми за 10 месяцев этого года снизилось, но их тяжесть выросла. Число погибших в них детей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин, открывая финал юбилейного Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо - 2021".

По итогам 10 месяцев текущего года отмечается снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет на 5% (всего 13621), а также раненых в них также на 5% (14865). Вместе с тем наблюдается рост числа погибших в них детей на 3% - всего погибли 458 детей. При этом 60% погибших в ДТП детей были пассажирами транспортных средств. А 37% таких аварий произошли с несовершеннолетними пешеходами, в том числе на пешеходных переходах. По словам Олега Понарьина, конкурс, который проводится уже 40 раз, призван настроить детей и взрослых на более четкое соблюдение правил дорожного движения.

В этом году финал будет разделен на два крупных этапа. Теоретический пройдет в 85 регионах. Он состоится 27 ноября после завершения приема заявок от команд. Практический пройдет в 10 субъектах России с 1 по 10 декабря и будет сочетать очно-дистанционные форматы соревнований, как и год назад. Практический этап предполагает очные соревнования участников в таких упражнениях как фигурное вождение велосипеда (на оборудованной площадке с препятствиями, имитирующими реальные дорожные условия) и оказание первой помощи. Навыки в данной области будут проверяться с помощью кейсовых заданий, разработанных с учетом актуальных требований ПДД.

Принять участие в конкурсе смогут представители юных инспекторов движения от 10 до 12 лет. Общее число детей, планирующих принять участие в самом масштабном конкурсе мастерства, по оценке организаторов, должно составить более 500 человек.

Кроме того, в ноябре стартуют еще три конкурса, посвященные тематике безопасности дорожного движения. Это Всероссийский конкурс "Безопасная дорога - детям!", "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах" и Всероссийский педагогический фестиваль межпредметных проектов по безопасности дорожного движения, на который в настоящий момент подано уже более 200 заявок.