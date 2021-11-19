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19.11.2021 05:55
Рубрика: В мире

На аукционе в США продан редкий экземпляр американской конституции

Фото: AFP/Ed JONES Фото: AFP/Ed JONES
Фото: AFP/Ed JONES

Один из первых печатных экземпляров Конституции США был продан в четверг на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 43,17 миллиона долларов. На первой странице документа сохранились небольшие следы от пальцев, а сами листы бумаги со временем слегка потемнели.

Фото: AFP/Fabrice COFFRINI
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Шестистраничный документ был принят на конвенте в Филадельфии 17 сентября 1787 года. Все 500 копий раздали делегатам того исторического съезда. Проданный накануне раритет является единственным из полутора десятков уцелевших экземпляров, оставшихся в частной коллекции, пишет ТАСС.

Изначально эксперты оценивали лот в 15-20 миллионов долларов, но итоговая цена оказалась выше более чем в два раза. Перед торгами документ выставлялся на всеобщее обозрение в ряде городов США.

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