На аукционе в США продан редкий экземпляр американской конституции

Один из первых печатных экземпляров Конституции США был продан в четверг на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 43,17 миллиона долларов. На первой странице документа сохранились небольшие следы от пальцев, а сами листы бумаги со временем слегка потемнели.

Шестистраничный документ был принят на конвенте в Филадельфии 17 сентября 1787 года. Все 500 копий раздали делегатам того исторического съезда. Проданный накануне раритет является единственным из полутора десятков уцелевших экземпляров, оставшихся в частной коллекции, пишет ТАСС.

Изначально эксперты оценивали лот в 15-20 миллионов долларов, но итоговая цена оказалась выше более чем в два раза. Перед торгами документ выставлялся на всеобщее обозрение в ряде городов США.