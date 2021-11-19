На перегоняемые за пределы России машины будет проще оформить документы

Перегоняемые из России машины и транспортные средства можно будет не ставить на госучет, если со дня их приобретения не прошло десять дней. Такой закон одобрил Совет Федерации.

Сейчас регистрационный документ оформляется на транспортное средство в связи с вывозом его за пределы территории России, а также отдельно на шасси, перегоняемое за границу. Если документ вступит в силу, то в таких случаях надо будет оформить лишь один общий документ.

При оформлении регистрационного документа транспортному средству присвоят государственный регистрационный номер.

Изменения вносятся в статью 10 Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в РФ" и статью 15 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".