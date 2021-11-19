На рынке страхования жизни введут аналог системы страхования вкладов

В России появится система гарантирования на рынке страхования жизни. Это следует из "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023-2024 годов", который опубликовал Банк России.

В документе говорится, что система гарантирования прав по договорам страхования жизни будет строиться на тех же принципах, что и страхование депозитов в банках и гарантирование пенсионных накоплений. В случае банкротства страховой организации ее обязательства перед клиентами в пределах, установленных законодательством, будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховых организаций, участников системы гарантирования. Гарантироваться будут договоры страхования жизни, в том числе комбинирующие страхование жизни с другими видами личного страхования.

"Это обеспечит сохранность долгосрочных вложений граждан и должно способствовать повышению их доверия к продуктам добровольного страхования жизни", - уточняется в документе.