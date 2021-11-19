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19.11.2021 12:42
Рубрика: Экономика

На востоке Севморпути сразу 13 судов требуют ледокольной проводки

Текст: Александр Емельяненков
Суда и караваны судов, направленные по Севморпути с востока на запад, столкнулись с непривычно тяжелыми льдами в восточном секторе Арктики и без проводки атомных ледоколов не могут двигаться вперед. Оперативный комментарий к ситуации дали в "Росатомфлоте".
Фото: Вадим Жернов \ РИА Новости Фото: Вадим Жернов \ РИА Новости
Фото: Вадим Жернов \ РИА Новости

Сейчас транзитную проводку каравана из пяти теплоходов "UHL FUSION", "GOLDEN PEARL", "GOLDEN SUEK", "NORDIC QINNGUA", "NORDIC NULUUJAAK" обеспечивает атомный ледокол "Вайгач". Уже завтра, 20 ноября, эта группа достигнет мыса Дежнева, и там, как ожидается, суда смогут продолжить движение самостоятельно.

Сразу после этого "Вайгач" ждут на рейде Певека, где будет сформирован караван еще из трех судов: "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов", они тоже следуют в западном направлении. Если все пойдет как планируется сегодня, в районе Новосибирских островов к ним присоединятся теплоходы "Kumpula", "Селенга", "Владимир Русанов", "Северный проект", "Механик Пустошный".

- Впервые за последние семь лет процесс льдообразования на определенных участках Севморпути начался на две недели раньше, - пояснил генеральный директор "Атомфлота" Мустафа Кашка.

По его же словам, с начала ноября движение на таких проблемных участках без ледокольной проводки было и раньше затруднено или просто невозможно. Но температурные аномалии последних нескольких лет на какое-то время сделали ледовую обстановку на Севморпути другой - более благоприятной для судоходства. И это многих "расслабило". А некоторые судовладельцы и вовсе решили, что могут обойтись своими силами, без затрат на привлечение ледоколов. Более того - стали снаряжать в такие рейсы суда, недостаточно подготовленные для плавания во льдах.

Фото: пресс-служба АО "ПО "Севмаш"
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Между тем, как считает первый заместитель генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица, нынешняя ледовая обстановка "не позволяет обеспечивать проводки судов в составе караванов с запада на восток, возможна только ледокольная проводка на буксире". А самим участникам судоходства необходимо "уделить больше внимания выбору судов для работы в последние месяцы летне-осенней навигации и своевременно координировать деятельность со Штабом морских операций".

Как уточнили "РГ" в отделе коммуникаций "Атомфлота", сейчас в акватории Севморпути работают три атомных ледокола: "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач". В начале декабря к ним присоединится атомоход "50 лет Победы", а затем - головной универсальный атомный ледокол "Арктика".

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