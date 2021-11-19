На востоке Севморпути сразу 13 судов требуют ледокольной проводки

Суда и караваны судов, направленные по Севморпути с востока на запад, столкнулись с непривычно тяжелыми льдами в восточном секторе Арктики и без проводки атомных ледоколов не могут двигаться вперед. Оперативный комментарий к ситуации дали в "Росатомфлоте".

Сейчас транзитную проводку каравана из пяти теплоходов "UHL FUSION", "GOLDEN PEARL", "GOLDEN SUEK", "NORDIC QINNGUA", "NORDIC NULUUJAAK" обеспечивает атомный ледокол "Вайгач". Уже завтра, 20 ноября, эта группа достигнет мыса Дежнева, и там, как ожидается, суда смогут продолжить движение самостоятельно.

Сразу после этого "Вайгач" ждут на рейде Певека, где будет сформирован караван еще из трех судов: "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов", они тоже следуют в западном направлении. Если все пойдет как планируется сегодня, в районе Новосибирских островов к ним присоединятся теплоходы "Kumpula", "Селенга", "Владимир Русанов", "Северный проект", "Механик Пустошный".

- Впервые за последние семь лет процесс льдообразования на определенных участках Севморпути начался на две недели раньше, - пояснил генеральный директор "Атомфлота" Мустафа Кашка.

По его же словам, с начала ноября движение на таких проблемных участках без ледокольной проводки было и раньше затруднено или просто невозможно. Но температурные аномалии последних нескольких лет на какое-то время сделали ледовую обстановку на Севморпути другой - более благоприятной для судоходства. И это многих "расслабило". А некоторые судовладельцы и вовсе решили, что могут обойтись своими силами, без затрат на привлечение ледоколов. Более того - стали снаряжать в такие рейсы суда, недостаточно подготовленные для плавания во льдах.

Между тем, как считает первый заместитель генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица, нынешняя ледовая обстановка "не позволяет обеспечивать проводки судов в составе караванов с запада на восток, возможна только ледокольная проводка на буксире". А самим участникам судоходства необходимо "уделить больше внимания выбору судов для работы в последние месяцы летне-осенней навигации и своевременно координировать деятельность со Штабом морских операций".

Как уточнили "РГ" в отделе коммуникаций "Атомфлота", сейчас в акватории Севморпути работают три атомных ледокола: "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач". В начале декабря к ним присоединится атомоход "50 лет Победы", а затем - головной универсальный атомный ледокол "Арктика".