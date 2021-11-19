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19.11.2021 03:20
Рубрика: Культура

На выставке в ГИМ представят реплику регалии России из 11 тысяч бриллиантов

Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Главным символом выставки "Российская империя", которая сейчас монтируется в Государственном историческом музее (ГИМ), станет уникальная реплика Большой императорской короны, специально предоставленная Гохраном России. 10 лет назад ее сделали современные ювелиры из 11 тысяч натуральных бриллиантов и жемчуга, увенчав главную регалию Российской империи крупным турмалином. Стоимость короны - около 300 млн рублей.

"Оригинал, который был изготовлен по поручению Екатерины Второй в 1762 году и прошел через несколько коронаций, сейчас находится в "Алмазном фонде" в Кремле, - рассказал на пресс-конференции в РИА Новости Андрей Юрин, руководитель Гохрана России. - Идея царицы состояла в том, чтобы через корону передать блеск и величие империи. И это удалось как ювелирам тех времен, так и современным мастерам. Реплика содержит в себе почти тысячу карат бриллиантов. Корона состоит из двух частей, по мысли Екатерины, это соединение европейской и восточной частей Российской империи в единое целое".

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По словам директора ГИМ Алексея Левыкина, на выставке, которая откроется 1 декабря и продлится до марта, будет представлена целая череда уникальных памятников истории Российского государства. "Это и знаменитый мундир полковника Преображенского полка Петра Алексеевича, и мундирное платье Екатерины II, которое она надела во время переворота 1762 года. Государственные награды, а среди них так называемый детский орден - члены императорской фамилии получали его с момента рождения", - сообщил он.

Посетители увидят мундирное платье Екатерины II

Выставка, считает директор ГИМ, борется с однозначным восприятием истории: "Мы показываем и Панина, который подавил Пугачевское восстание, и самого Пугачева". Экспозиция коснется тех событий и лиц, которые привели к упадку империи. Например, можно будет увидеть обручальные кольца Крупской и Ленина, и вещи, принадлежавшие рабочему - прообразу Павла Власова в романе Горького "Мать". У выставочного проекта, который исследует исторические события, нет задачи кого-то оправдать или обвинить, подключился к разговору исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. "Мы все заинтересованы в том, чтобы лучше понять нашу историю. Одна из приоритетных тем этого года - 300-летие провозглашения России империей. А следующий год - 350-летие Петра Первого.Важные поводы, чтобы поговорить о смысле имперского проекта в истории России.

Культура Арт Музеи и памятники

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