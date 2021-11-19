Назван первый признак опасно низкого уровня витамина D

Чрезмерное потоотделение является одним из ключевых симптомов опасно низкого для человека уровня витамина D. Об этом говорится в материале Express.

По мнению экспертов в области здравоохранения, перед приближением зимы взрослому человеку необходимо получать не менее 600 МЕ витамина D в день. При этом людям с более темной кожей или тем, кто избегает солнечного света, этот витамин требуется независимо от времени года.

Среди других симптомов дефицита витамина D ученые выделяют восприимчивость к инфекциям, усталость, а также боли в костях и спине.

Дефицит витамина D вызывает заболевания костей, например, рахит у детей и остеопороз у взрослых. Источником этого витамина является жирная рыба, сливочное масло, сыр и некоторые другие молочные продукты.