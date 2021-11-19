Назван способ вернуть туристам деньги в случае банкротства туроператора

Действующие страховки и фонды персональной ответственности туроператоров в случае их банкротства не обеспечивают компенсацию туристам средств за неисполненные обязательства, рассказал в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Увеличить объем компенсаций можно за счет дополнительных механизмов - поручительств, залогов и гарантий третьих лиц. Эти механизмы РСТ предлагает включить в новый отраслевой закон.

"Речь идет не об альтернативах действующим механизмам, а о дополнительных средствах - это поручительство, залог, гарантии третьих лиц", - сказал Барзыкин.

Механизм гарантии третьих лиц уже действует при страховании ответственности. Для того, чтобы получить более крупную страховку туроператор представляет в страховую компанию поручительство третьего лица, которое гарантирует исполнение обязательств туроператором. При этом за выдачу гарантии туроператор платит значительные средства, поясняет эксперт.

"Мы говорим о том, чтобы появилась возможность у туроператоров напрямую привлекать гарантии третьих лиц, минуя страховую компанию", - говорит Барзыкин. При этом компания - поручитель в принципе может быть из любой другой отрасли.

Также в случае привлечения банковского кредита, компания предоставляет в обеспечение залог. Такие механизмы есть на рынке в других сферах, например, в финансовой. На туррынке действуют крупные структурные компании, которые имеют в собственности гостиницы, транспортные средства и другие активы. "Нужно чтобы они формировали фонды не наличными деньгами, так как эти средства выводятся из оборота, а своими активами", - отметил вице-президент РСТ. В этом случае туроператору можно будет меньше держать средств в фонде персональной ответственности.

Но создание общего гарантийного фонда в РСТ не поддерживают. Гарантийный фонд себя скомпрометировал он неэффективен и создает дополнительные риски, заметил Барзыкин.

"Мы отправили предложения в Ростуризм. Надеемся, они войдут в новый закон, который сейчас прорабатывается, и он будет направлен в Госдуму", - добавил он.

Ранее туроператор "Музенидис Трэвел" прекратил деятельность из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами, Ростуризм исключил пять юрлиц, работавших под этим брендом, из федерального реестра туроператоров. В Ростуризме сообщили, что компания не сможет отправить в Грецию либо вернуть средства 25 тысячам туристов. По информации компании, Общая сумма обязательств перед клиентами достигает 18 млн евро. При этом финансовая ответственность пяти юрлиц перед туристами застрахована всего на 80,5 млн рублей. Кроме того, совокупный размер фондов персональной ответственности компаний (за исключением "Музенидис Интур") составляет 2,9 млн рублей. Таким образом, этих средств не хватит на выплаты всем клиентам компании. К тому же, как писала "РГ", рассчитывать на выплаты могут только те туристы, которые приобрели комплексный турпродукт.