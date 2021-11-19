Названы основные способы продвижения бизнеса в Сети

Самым популярным способом продвижения малого и среднего бизнеса (МСБ) в Сети является сайт компании - его использует 51% владельцев бизнеса, сообщается в исследовании ПСБ и Magram Market Research (есть у "РГ"). На втором месте по популярности - "страницы в социальных сетях" (26%), а на третьем месте - контекстная реклама (20%).

Среди платных каналов продвижения наиболее часто представители МСБ использует объявления на различных интернет-платформах, в том числе у таких агрегаторов как Авито, Яндекс-маркет, Юла и другие.

30% компаний среднего размера для продвижения товаров или услуг обращаются к контекстной рекламе в поисковых системах. Также средний бизнес чаще других обращается для медийной рекламы, в том числе размещает баннеры на различных сайтах.

Наиболее популярной социальной сетью у МСБ стал Instagram, заметно опережая другие социальные платформы во всех сегментах бизнеса. В то же время более половины МСБ имеют страницу в социальной сети "ВКонтакте".

Средней бизнес чаще ведет свою деятельность на межрегиональном уровне, поэтому стремится задействовать все возможные каналы продвижения через социальные сети, а его присутствие в YouTube, Twitter и TikTok выше, чем у микро или малого бизнеса.