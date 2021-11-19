Омбудсмен Грузии сообщил о наличии заболевания мозга у Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили страдает серьезным заболеванием мозга. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на офис омбудсмена республики.

Отмечается, что группа специалистов посетила Саакашвили в тюрьме. Они обнаружили, что экс-президент страдает от энцефалопатии Вернике - неврологическим расстройством, при котором происходит поражение головного мозга. По их мнению, при отсутствии лечения он может впасть в кому, которая вероятно закончится летальным исходом.

Эксперты полагают, что необходимо провести тщательное исследование состояния бывшего президента и немедленно перевести его в специализированную клинику.