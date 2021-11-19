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19.11.2021 23:33
Рубрика: В мире

Опрос: большинство европейцев поддержали COVID-пропуска

Текст: Ирина Невинная
Фото: REUTERS/Remo Casilli Фото: REUTERS/Remo Casilli
Фото: REUTERS/Remo Casilli

Согласно опросу организации YouGov, введение COVID-пропусков поддерживает значительная часть населения Европы. Об этом сообщила The Guardian.

Фото: AP Photo/Olivier Matthys
В Германии введено чрезвычайное положение из-за роста заболеваний COVID-19

Четвертая волна пандемии заставляет все большее число стран вводить более жесткие ограничения для людей, которые не вакцинировались полностью. При этом во многих странах решения правительств поддерживает более половины населения.

Во Франции 57% опрошенных считают, что пропуска эффективны, в Германии - 59%, в Италии - 62%, в Испании и Британии - 64%. Только в Польше показатель ниже 50% - 45%.

За пределами Европы, в США и Австралии - 51% и 69% респондентов соответственно также поддерживают введение COVID-пропусков для посещения крупных общественных мероприятий и для путешествий. Поддержка COVID-пропусков была ниже в случае посещения баров, ресторанов и поездок в общественном транспорте.

В то же время большинство опрошенных людей не довольны коронавирусными ограничениями, хотя и считают их необходимой мерой.

В мире Европа Германия В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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