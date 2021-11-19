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19.11.2021 14:20
Рубрика: Экономика

Патентная аналитика позволяет России экономить по 5 млрд рублей в год

Текст: Алексей Дуэль
Применение инструментов патентной аналитики позволили за пять лет сэкономить российским компаниям и государству почти 26 млрд рублей, то есть больше 5 млрд рублей в год, при этом стоимость анализа составила лишь 0,36% от этой суммы.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Такие данные привел на конференции "2 дня патентной аналитики" глава проектного офиса Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Ена.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Роспатент назвал пять главных ошибок изобретателей

Стимулирование активного применения патентной аналитики станет одним из направлений улучшения делового климата в сфере интеллектуального предпринимательства и развития этой отрасли экономики, объяснил замглавы Роспатента Юрий Зубов.

Такие исследования позволяют исходя из информации, содержащейся в мировых патентных базах данных, выяснить, какие разработки имеют перспективу с точки зрения коммерциализации результатов, а какие дублируют уже выполненные коллегами из других стран или же по ним есть серьезные заделы у других научных коллективов, бросаться в погоню за ними уже поздно. Кроме того, патентные аналитики изучают рынки, на которые распространяется защита прав на то или иное изобретение, и могут подсказать, где та или иная интеллектуальная собственность может принести наибольшие дивиденды.

"Проводимая нами трансформация сферы интеллектуальной собственности вместе с патентной аналитикой, предположительно, позволят за три года на 80% увеличить число патентных заявок, сейчас из поступает около 30 тысяч в год, - сказал Юрий Зубов. - Увеличится в полтора раза число переходов прав на объекты интеллектуальной собственности. За счет того, что работать в этой сфере станет проще и удобней, компаний, которые создают объекты интеллектуальной собственности, станет больше на 10-15%. Это очень осторожные предварительные оценки, сейчас с Минфином проводим окончательные расчеты".

Помимо самой патентной аналитики, обеспечить намеченный результат должны цифровые инструменты, платформенные решения и онлайн-сервисы, запуск которых сейчас завершает Роспатент. Ведомство по рекомендациям Всемирной организации интеллектуальной собственности перестраивает свою работу с учетом интересов малого и среднего бизнеса. Крупные компании, по оценке Зубова, уже вполне освоился с патентными делами. Другое дело с небольшими организациями, у которых зачастую даже нет узкого специалиста по интеллектуальной собственности. Поэтому для новых сервисов Роспатента использована технология клиентского сервиса, чтобы с ними могли работать люди без основательной профессиональной подготовки.

"За рубежом есть понятие: "ученые-миллионеры", это авторы коммерчески успешных изобретений, которым перепадает 30% от доходов, полученных от внедрения их разработок, мы тоже хотим обеспечить нашим изобретателям достойное вознаграждение, - сообщил Юрий Зубов. - Наши авторы сейчас могут получать только зарплату от своего работодателя, но не участвовать в распределении доходов от их использования, мы хотим это исправить".

Патентная аналитика станет условием для выделения средств на науку

Льгота по налогу на прибыль от использования интеллектуальной собственности, составляющая 17% из 20%, сейчас может быть установлена регионами, заинтересованными в развитии у себя такого бизнеса. На следующий год эту меру поддержки Роспатент хочет перевести на федеральный уровень.

Сейчас у отрасли серьезная кадровая проблема, считают в ФИПС. Сейчас каждый год вузы выпускают по 150 дипломированных специалистов по интеллектуальной собственности, по оценке Зубова, это очень мало. Поэтому сейчас Роспатент ведет работу по увеличению бюджетных мест в вузах на профильных направлениях подготовки.

Экономика Бизнес

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