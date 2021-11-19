Патентная аналитика позволяет России экономить по 5 млрд рублей в год

Применение инструментов патентной аналитики позволили за пять лет сэкономить российским компаниям и государству почти 26 млрд рублей, то есть больше 5 млрд рублей в год, при этом стоимость анализа составила лишь 0,36% от этой суммы.

Такие данные привел на конференции "2 дня патентной аналитики" глава проектного офиса Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Ена.

Стимулирование активного применения патентной аналитики станет одним из направлений улучшения делового климата в сфере интеллектуального предпринимательства и развития этой отрасли экономики, объяснил замглавы Роспатента Юрий Зубов.

Такие исследования позволяют исходя из информации, содержащейся в мировых патентных базах данных, выяснить, какие разработки имеют перспективу с точки зрения коммерциализации результатов, а какие дублируют уже выполненные коллегами из других стран или же по ним есть серьезные заделы у других научных коллективов, бросаться в погоню за ними уже поздно. Кроме того, патентные аналитики изучают рынки, на которые распространяется защита прав на то или иное изобретение, и могут подсказать, где та или иная интеллектуальная собственность может принести наибольшие дивиденды.

"Проводимая нами трансформация сферы интеллектуальной собственности вместе с патентной аналитикой, предположительно, позволят за три года на 80% увеличить число патентных заявок, сейчас из поступает около 30 тысяч в год, - сказал Юрий Зубов. - Увеличится в полтора раза число переходов прав на объекты интеллектуальной собственности. За счет того, что работать в этой сфере станет проще и удобней, компаний, которые создают объекты интеллектуальной собственности, станет больше на 10-15%. Это очень осторожные предварительные оценки, сейчас с Минфином проводим окончательные расчеты".

Помимо самой патентной аналитики, обеспечить намеченный результат должны цифровые инструменты, платформенные решения и онлайн-сервисы, запуск которых сейчас завершает Роспатент. Ведомство по рекомендациям Всемирной организации интеллектуальной собственности перестраивает свою работу с учетом интересов малого и среднего бизнеса. Крупные компании, по оценке Зубова, уже вполне освоился с патентными делами. Другое дело с небольшими организациями, у которых зачастую даже нет узкого специалиста по интеллектуальной собственности. Поэтому для новых сервисов Роспатента использована технология клиентского сервиса, чтобы с ними могли работать люди без основательной профессиональной подготовки.

"За рубежом есть понятие: "ученые-миллионеры", это авторы коммерчески успешных изобретений, которым перепадает 30% от доходов, полученных от внедрения их разработок, мы тоже хотим обеспечить нашим изобретателям достойное вознаграждение, - сообщил Юрий Зубов. - Наши авторы сейчас могут получать только зарплату от своего работодателя, но не участвовать в распределении доходов от их использования, мы хотим это исправить".

Льгота по налогу на прибыль от использования интеллектуальной собственности, составляющая 17% из 20%, сейчас может быть установлена регионами, заинтересованными в развитии у себя такого бизнеса. На следующий год эту меру поддержки Роспатент хочет перевести на федеральный уровень.

Сейчас у отрасли серьезная кадровая проблема, считают в ФИПС. Сейчас каждый год вузы выпускают по 150 дипломированных специалистов по интеллектуальной собственности, по оценке Зубова, это очень мало. Поэтому сейчас Роспатент ведет работу по увеличению бюджетных мест в вузах на профильных направлениях подготовки.