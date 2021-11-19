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19.11.2021 14:05
Рубрика: Власть

Песков назвал цель создания системы гарантий безопасности

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин 18 ноября поручил МИД начать переговоры о создании системы гарантий безопасности. По просьбе журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, для чего это нужно - чтобы снизить напряженность в Европе. В связи с провокациями НАТО Москве приходится отвечать и принимать меры по обеспечению своей безопасности.

"Президент вчера напоминал наше достаточно недавнее прошлое, когда Россию обманули: пообещали, что НАТО не будет идти дальше на восток... Сейчас очень похожий сценарий, - сказал Песков. - Дрейф военной инфраструктуры НАТО на восток, стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств, провокационные действия НАТО - все это вынуждает Россию отвечать, принимать меры по обеспечению своих интересов и безопасности".

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Это постоянный процесс и он напрягает всю систему и архитектуру безопасности на европейском континенте, - продолжил пресс-секретарь президента. - Альтернатива - это создание системы гарантий безопасности, вот о чем говорил президент и что поручил вчера. Такая система сможет успокоить ситуацию и сделать так, чтобы страны чувствовали себя более надежно".

На вопрос, можно ли считать одной из таких гарантий, например, заявление о не вступлении Украины в НАТО, Песков пояснил, что Украина - это суверенное государство. "В отличие от других стран, мы все-таки не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Но опять же, повторение недавнего прошлого - это крайне нежелательный и недопустимый для нас сценарий", - заметил он.

На вопрос, от кого будут получать эти гарантии дипломаты, пресс-секретарь президента ответил, что "от всех, кто имеет слово в деле обеспечения безопасности на европейском континенте". "Это должны быть какие-то совместные договоренности, а в какой форме они будут зафиксированы - это уже вопрос переговоров", - сказал он. Когда журналисты спросили, с кем будут вестись переговоры, Песков напомнил, что поручение было дано только вчера, и "еще предстоит выяснить, как наши визави, партнеры, оппоненты и противники будут относиться к этому". "Танго танцевать в одиночку практически невозможно. Поэтому предстоит большая работа", - заметил он.

При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что хотелось бы, чтобы эта безопасность все-таки зависела от европейских государств. Но разговор будет со всеми, "кто имеет слово в деле обеспечения европейской безопасности", пояснил он.

Тему гарантий безопасности Владимир Путин не поднимал на саммите с президентом США Джо Байденом в Женеве, предложение "свежее и очень важное", сказал Песков. Этот вопрос будет на повестке предстоящих российско-американских контактов на высшем уровне. Не звучал этот вопрос и в переговорах с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

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