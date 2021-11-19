Песков назвал нелепым проект резолюции конгрессменов США о Путине

Проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на этот пост в 2024 году, - агрессивный и неконструктивный, это показывает, что США официально вмешиваются в дела других стран. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся - приходит, к сожалению", - заметил Песков. "Если говорить серьезно, то это прекрасная демонстрация не только РФ, но и всем странам, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран", - пояснил он.

"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем вмешательством в наши дела и убеждены, что только граждане России могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. "Ни одна другая страна, парламентарии ни одной другой страны не имеют никакого права претендовать на это", - добавил он.

На вопрос, будут ли ответные заявления, Песков заметил, что инициатива эта "настолько неудачная, мягко говоря, что здесь нет необходимости особо в ответных заявлениях". "С другой стороны, очевидно, что конечно, наши депутаты, парламентарии, вряд ли это оставят без реакции. Что мы уже видим, они живо на это реагируют", - сказал он.

"Достаточно беспрецедентная законотворческая деятельность американских конгрессменов - это, конечно, не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений", - оценил пресс-секретарь президента.