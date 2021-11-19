Полиция США не подтвердила смерть турецкого проповедника Гюлена

Представители американской полиции не обладают информацией, которая бы подтверждала слухи о смерти турецкого оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов штата Пенсильвания.

"В системе нет данных, которые бы подтвердили сообщения (о смерти - прим. "РГ")", - сказал агентству представитель полиции.

Представители окружения Гюлена также опровергли информацию о его смерти. Ранее оппозиционный турецкий портал Oda TV сообщил об отравлении Гюлена в США. Проповедник обвиняется турецкими властями в причастности к неудачной попытке государственного переворота в 2016 году.